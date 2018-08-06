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06 Ağustos 2018 09:37

Seyhan Belediyesi "Tercih Danışma Merkezi" açtı

Adana’da Seyhan Belediyesi’nce üniversite sınavına girip tercih yapacak öğrenciler için alanında uzman rehber öğretmenlerin görev yaptığı Tercih Danışma Merkezi açıldı.

Seyhan Belediyesi

06 Ağustos 2018 09:37


Seyhan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tercih Danışma Merkezinde öğrencilerin puanları doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları için rehber öğretmenler eşliğinde girebilecekleri üniversiteler ve bölümler belirlenmekte. Üniversitelerin ve bölümlerin kontenjanları, öğrencinin genel puanı, yüzdelik dilim ve başarı sırasına göre birçok konuda bilgiler üzerinde durularak öğrencilerin istekleri doğrultusunda bilgisayar destekli otomasyon programlarıyla tercih listesi de oluşturuluyor.


Tercih danışma merkezini ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öğrencilerin emeklerinin bazen yanlış bir tercihle bazen de hata ile heba olduğunu ifade ederek, bunun önüne geçebilmek için ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini söyledi.


Tercih Danışma Merkezi’nin, tercih yapmanın son günü olan 15 Ağustos tarihine kadar hizmet vereceği bildirildi.




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