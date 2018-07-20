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20 Temmuz 2018 14:29

Seyhan Belediyesi’nde muhtarlarla beyin fırtınası

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başlattığı, yapılan ve yapılacak hizmetler ile muhtarlarla gerçekleştirdiği beyin fırtınası toplantılarına devam ediliyor.

Seyhan Belediyesi’nde muhtarlarla beyin fırtınası

20 Temmuz 2018 14:29

Karalar, Yapılan, yapılması gereken ve proje aşamasında olan hizmetlerle ilgili beyin fırtınası gerçekleştirip işlerin koordinesini sağlamış oluyoruz” dedi


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve geldikten hemen sonra başlattığı muhtarlar ile beyin fırtınası toplantılarına devam ediliyor. Toplantıda ilçede bulunan 96 mahallenin muhtarları 10-12 kişilik gruplar halinde bir araya gelinerek mahallerindeki eksiklikler, yapılması gerekenler tartışılıyor. Aynı toplantıya ilgili başkan yardımcıları ve müdürlerin de katılımıyla sorunlar, ivedi bir şekilde çözülüyor.


Türkiye’de ilk olarak Seyhan Belediyesi’nde uygulamaya koyulan muhtarlarla gerçekleşen toplantıları önemsediğini belirten Karalar, böylelikle hizmetlerin daha hızlı ve düzgün bir şekilde halka ulaştığını söyledi. Karalar toplantılarla ilgili, “İlçemizde 96 mahalle bulunuyor. Biz haftada 1 gün birbirine yakın mahallerin muhtarlarını toplayıp karşılıklı görüş alışverişi yapıyoruz. Bu toplantılara ilgili müdür ve başkan yardımcıları da bizzat katılarak not alıyor. Yapılan, yapılması gereken ve proje aşamasında olan hizmetleri hep birlikte tartışıyor, beyin fırtınası gerçekleştirip işlerin koordinesini sağlamış oluyoruz” dedi.




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