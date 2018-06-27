Seyhan Belediyesi’nden istihdama katkı

Seyhan Belediyesi istihdam birimine başvuran kişiler arasından seçilen ve ağustos ayında iş başı yapacak işçiler için Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana’da işsizlik sorununun çok büyük olduğunu belirterek “Bir kişiyi iş sahibi yapmak çok önemli. Yapılan işbirliği ile burada 500 kişiyi iş sahibi yapıyoruz. Biz isteriz ki ülkemizde kimse işsiz, ekmeksiz kalmasın. En büyük arzumuz budur. Ülkemizde uygulanan ekonomik ve politik uygulamayla işsizlik artıyor. Temizlik işçilerim Zeydan Başkan, başkan olduktan sonra insan olduğumuzu anladık, aile olduk diyorlar. Çalışanın aidiyet duygusu içinde olması lazım bunu da çalıştığınız kurum sağlayacak. Ben inanıyorum ki size her türlü imkan sağlanacak. Çocuğumuz, evlatlarımız, kendimiz için çalışmak zorundayız. Ben hepinize istihdam projemiz hayırlı olsun diyorum. Bilin ki bu kardeşiniz Seyhan’daki her kardeşin mutluluğu ve iş sahibi olması için çalışıyor” diye konuştu.

Tarım firmasının Personel ve Güvenlik Müdürü Sıtkı İçdemir, yapılan anlaşmayla 500 kişiye iş imkanı sunduklarını belirtti. Sıtkı İçdemir, “Ağustos ayında bu işe başlayacağız ve 500 kişiye istihdam sağlayacağız. Birlikte çalışacağız ve kazanacağız. Bizim amacımız genç ve dinamik bir ekiple çalışmak. İşçilerimize sigorta, yemek ve servis imkanı sunuyoruz. Bizim fabrikalarımızda elma, mandalina, portakal kokusu var. Aile ortamı sunuyoruz. Çalışanların saat 17.00’te işleri bitiyor ve özel sigorta yapıyoruz. Sıcak bir aile ortamında iş yapıyoruz” şeklinde konuştu.