Seyhan Belediyesi'ne TKB'den ödül

Seyhan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği "Tepebağ Kentsel Sit Alanı İçindeki Koruma Projeleri" Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Ödülü Başkan Zeydan Karalar, Antalya'da düzenlenen 25. YAPEX Restorasyon Fuarında bizzat aldı.

TKB Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme Yarışması 2017 sonuçları belli oldu. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Antalya Expo Center'da düzenlenen 25. YAPEX Restorasyon Fuarında gerçekleştirildi. TKB tarafından düzenlenen yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün sahibi kent merkezi ve çevresinde uyguladığı bütüncül koruma programı ile Melikgazi Belediyesi'nin olurken, en büyük 2'nci ödül olarak kabul edilen Jüri Özel Ödülü Seyhan Belediyesi'ne verildi. Seyhan Belediyesi, “Tepebağ Kentsel Sit Alanı İçindeki Koruma Projeleri” ile mahalle ölçeğinde kurgulanmış koruma stratejisini, başarılı noktasal uygulamalar ile kısa sürede hayata geçirdiği, kent bütünü ile etkileşimi artıran ve kültür odaklı bir gelişim yaklaşımını desteklediği için Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu. Seyhan Belediyesi ile birlikte Akseki ve Kula belediyeleri de jüri özel ödülüne layık görüldü.

“Tarihine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz”

Ödülü Sarıyer Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi Şükrü Genç'in elinden alan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldikleri günden bu yana tarihi yapıların restorasyonuna büyük önem verdiklerini ve emeklerinin karşılığını fazlası ile aldıklarını söyledi. Karalar, "Biz tarihimizi önemsiyor ve tarihimize sahip çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki tarihine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz. Bu anlamda Adana tarihi kent merkezini bünyesinde barındıran ilçemizde bulunan tarihi binaların restorasyonu için büyük çabalar sarf ediyoruz. Göreve geldiğimiz gün ilk yaptığımız işlerden biri KUDEB'i kurmak oldu. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı şimdi tüm Türkiye görüyor" ifadelerine yer verdi.

Seyhan Belediyesi'nin standına yoğun ilgi

Bu arada, Seyhan Belediyesi, 25. YAPEX Restorasyon Fuarında birde stant kurdu. Kurulan stantta Seyhan Belediyesinin gerçekleştirdiği projeler tanıtıldı. Özellikle kent meydanı ve tarihi yapıların restorasyonu projeleri yabancı konuklardan oldukça fazla ilgi gördü.