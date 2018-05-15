Seyhan Belediyesi’nin Kent Meydanı projesine ödül

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülü Seyhan Belediyesi’ne gitti. Tasarlanan meydan projesi ile ödül layık görülen Başkan Zeydan Karalar’a ödülünü Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen takdim etti.

Jüri ödül gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:

“Kentleri yaşanır kılan meydanlarıdır. Türkiye’de meydanların yok edildiği bir belediyecilik anlayışının tersine Seyhan’da farklı bir kentleşme anlayışı ortaya çıktı. Adana’da 40 bin metre karelik kent meydanı yaparak yeni bir vizyon ortaya koyan belediye başkanına jüri ödül verilmesini kararlaştırdı.”