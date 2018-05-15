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15 Mayıs 2018 14:34

Seyhan Belediyesi’nin Kent Meydanı projesine ödül

Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan ve Adana’nın en büyük projelerinden olan “Kent Meydanı” İstanbul’da Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülünü aldı.

Seyhan Belediyesi’nin Kent Meydanı projesine ödül

15 Mayıs 2018 14:34


Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülü Seyhan Belediyesi’ne gitti. Tasarlanan meydan projesi ile ödül layık görülen Başkan Zeydan Karalar’a ödülünü Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen takdim etti.


Jüri ödül gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:


“Kentleri yaşanır kılan meydanlarıdır. Türkiye’de meydanların yok edildiği bir belediyecilik anlayışının tersine Seyhan’da farklı bir kentleşme anlayışı ortaya çıktı. Adana’da 40 bin metre karelik kent meydanı yaparak yeni bir vizyon ortaya koyan belediye başkanına jüri ödül verilmesini kararlaştırdı.”




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