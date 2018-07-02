Seyhan Belediyespor Türkiye ikincisi oldu

Türkiye genelinde bin 500 takımın katıldığı ve 126 takımın finallere yükseldiği U17 Türkiye Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Zonguldak’ta gerçekleşen final müsabakası ise Bursa’nın İnegölspor takımlı ile Adana’nın Seyhan Belediyespor takılmaları arasında oynandı. Final müsabakasında Bursa temsilcisi karşılaşmayı 4-1 kazınırken U-17 Türkiye Şampiyonu oldu. Adana temsilcisi Seyhan Belediyespor’da bu sonuçla Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Müsabaka sonrası takım oyuncularını ve teknik ekibi kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, takımıyla gurur duyduğunu belirtti. Her zaman başarının alt yapıya önem vermekle sağlanacağını ifade eden Başkan Karalar, bunun sonuçlarını da finallerde gördüklerini söyledi.