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27 Haziran 2018 16:03

Seyhan Belediyespor’da hedef Türkiye şampiyonluğu

U17 Türkiye Şampiyonasında, güçlü rakiplerini birbiri ardına eleyerek son 4 takım arasında kalmayı başararak finale yükselen Seyhan Belediyespor, gözünü şampiyonluğa dikti.

Seyhan Belediyespor’da hedef Türkiye şampiyonluğu

27 Haziran 2018 16:03


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın hamiliğinde Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir’in yönetiminde takım hocaları Yılmaz Bozkurt, Mehmet Yaman ve kaleci antrenörü Eray Serbes tarafından çalıştırılan Seyhan Belediyespor final müsabakalarında Sakarya Harb-İş, Bursa İnegöl ve Atakum takımları ile eşleşti. Bu hafta sonu Zonguldak’ta yapılacak final karşılaşmalarında güçlü 3 takımı geçmeyi amaçlayan Seyhan Belediyespor, favori olarak gösteriliyor. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise takımıyla gurur duyduğunu belirtip, “Amacımız, Seyhan’ı Türkiye’de en iyi şekilde temsil etmek. Hem başarılı hem de centilmen bir takımız. Takımımızın bana kupayı getireceklerine inanıyorum. Hoca ve oyuncularımızı yürekten kutluyorum” dedi.




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