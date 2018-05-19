Halil Nacar, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığının aldıkları maaş olmadığını belirterek, “Sizin gibi sağlık personelimiz olduğu için gurur duyuyoruz” dedi.

Hemşireler haftası nedeniyle Seyhan Devlet Hastaneleri çalışanları kendi aralarında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, hemşirelerin kreşte eğitim gören çocukları, müzik ve dans gösteri sundu.

Bir çocuğun elindeki “Benim annem doktor, hemşire, terzi, antrenör, aşçı, temizlikçi, şoför, fedakar, cefakar, sabırlı, güçlü, hem de Superman” yazılı döviz dikkat çekerken, başka bir çocuğun elindeki “Bakan amca, annemizin çok nöbeti olmasın” yazılı döviz ise sağlık çalışanlarının zorlu çalışma koşullarını ortaya koydu.

Etkinlikte hemşirelere hitap eden Halil Nacar, yaptıkları işin karşılığının her ayın 15’inde aldıkları maaş olmadığını belirterek, “Verdiğiniz emekler, şu çocukların elindeki dövizlerdeki yazıların karşılığı parayla ölçülemez ama bu işte çok iyi bir pay sahibisiniz, çok ciddi emekleriniz var. Allah hepinizden razı olsun. Biz sizlerle çalışmaktan çok mutluyuz. Sizin gibi sağlık personelimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Bu günlerde yaptığımız organizasyonlar, size olan minnetimizi belirttiğimiz bu konuşmalar umarım sizde küçük bir duygu oluşturur. Sizler için yapabileceğimiz bir şey olursa tüm idare olarak yanınızdayım” dedi.

Hemşireler adına konuşan Müdür Vekili İlknur Arslan ise yoğun iş temposu nedeniyle iş arkadaşlarıyla bir araya gelemediklerini, bu tip etkinlikler sayesinde sohbet etme şansı bulduklarını söyledi.