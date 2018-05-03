Seyhan Halk Eğitim Merkezleri Yılsonu Sergisi açıldı

Etkinlikte, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’dan sonra bir konuşma yapan Vali Demirtaş, bir eğitim öğretim yılının daha sonuna yaklaşılan bugünlerde, birbirinden kıymetli kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların en güzellerinin, en özellerinin ziyaretçilerin huzuruna çıktığını belirtti.

Halk eğitim merkezlerinde kursiyerlerin ortaya çıkardıkları bu eserlerin, öğrenmenin hayat boyu sürdüğünün somut bir tezahürü olarak da karşımızda durduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Her yaştan kursiyerimizin el emeği, göz nuru olarak bir emeğin karşılığında ortaya çıkardıkları nadide eserlere baktıkça öğrenmenin yaşının ve sınırının olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle öncelikle yılsonu sergisinde el emeği, göz nuru eserlerini sergileyen birbirinden kıymetli kursiyer kardeşlerimi tebrik ediyor; elinize, emeğinize sağlık diyorum" dedi.

Adana’da hayat boyu öğrenme faaliyetlerini, 19 halk eğitim merkezi ve 1 olgunlaşma enstitüsü ile sürdürdüklerini ifade eden Vali Demirtaş, "Seyhan ilçemizde bulunan 3 halk eğitim merkezimiz ve 1 olgunlaşma enstitümüzde; bu yıl mesleki, genel ve okuma yazma kursları dahil toplam 3 bin 35 kurs açılmış, bu kurslara toplam 49 bin 735 kursiyerimiz iştirak etmiştir. Ortaya çıkan bu tablo, geniş yelpazede düzenlenen kurslar, elli bine yaklaşan kursiyer sayısıyla hayat boyu öğrenme kurumlarımızın Adana’da eğitim, iş ve istihdam hayatının değişimine, dönüşümüne yaptığı katkıları arttırarak sürdüreceğinin en önemli işaretidir" diye konuştu.

Adana Valiliği olarak vatandaşların hayat boyu öğrenmeye erişimini kolaylaştırmak adına her türlü çalışmayı yapmaya ve hayat boyu eğitimi desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Demirtaş, vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda Adana’da ihtiyaç duyulan kursları açmayı sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından program, Seyhan Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile devam etti. Daha sonra serginin açılış kurdelesini kesen Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, sergide yer alan ürünleri incelediler.