"Seyhan Kart" büyüyüp gelişiyor

Sosyal yardım kartı olarak bilinen kart yapılan yeniliklerle indirim ve avantaj kartı özelliğine de sahip oldu. Böylelikle kart alan vatandaşlar anlaşmalı firmalardan yapılacak indirimlerden ve avantajlardan faydalanacak.

Seyhan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce sosyal yardım kartı olarak dağıtılan “Seyhan Kart” büyüyerek geliştirilirken indirim ve avantaj kartına özellikleri eklendi. 200 bin kişinin alması planlanan kart anlaşmalı firmalardan yapılan alışverişlerde indirim ve belli avantajlar sağlayacak. İndirim ve avantajlardan yararlanacak vatandaşlar aynı zamanda herhangi bir ücret ödemeden dar gelirli ailelere dağıtılan Seyhan Kart’tan daha fazla ailenin faydalanmasını sağlayacak. Seyhan Kart’ı kullananlar şu anda 1500 ailenin faydalandığı sosyal yardımlardan 5 bin ailenin faydalanmasını sağlayacak. Vatandaş harcarken kazanacak, kazanırken yardım edecek.

Seyhan Kart alan bir kimse anlaşmalı işyerinde anında indirim kazanırken aynı zamanda yardıma muhtaç kişilere, öğrenci ve engelli bireylere Seyhan Belediyesi aracılığı ile destek olabilecek. Bu kartla hem iş yeri sahibi hem de vatandaş birçok yenilik ve avantajdan faydalanabilecek. Kartı alanlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Kartı alan Adanalılar anlaşmalı işyerlerinde indirim imkanı sağlayacak. Sanal alıverişlerde güvenliğin ön planda olduğu özel kampanyalardan yararlanabilecek. Esnaf ise ticaret hacmini arttırırken aynı zamanda bu özel sosyal sorumluluk projesine de katkıda bulunacak. Kişiye özel şifreyle işlem yüzde 100 güvenli, Kasa-POS entegrasyonu ile gerçek zamanlı, güncel bakiye bilgisi, belirli bir limite kadar internetten, karttan karta PTT Şube ve ATM’lerinden, Vakıfbank ATM’lerinden, belediye kiosklarından yükleme yapabilme. Nakit çekebilme, dünyanın neresinde olursa olsun tüm Mastercard logolu tüm POS’larda kullanım sağlayabilecek. Sanal alışverişlerde yüzed 100 güvenli olan kartın bilgileri kopyalamaya karşı güvenli. E-cüzdan olarak kullanım imkanı sağlayan kart mobil ödeme limiti oluşturabilme, 150 TL’ye kadar telefon faturası üzerinden kredi-mobil ödeme limiti oluşturabilme, belediye vergi ödemelerinde otomatik talimat verebilme, yurtdışında okuyan öğrenciler için ucuz para transferi aracı, tüm dünyada 1000’den fazla markada puan toplama zahmetine girmeden anında indirim kazanma, gençlere ve çocukların kullanıma verilecek ek kart ile harcama takibi yapabilme dönemsel kampanyalardan SMS ve mail ile anında haberdar olma gibi özellikler sağlayan kartı 12 yaşından büyük herkes alabilir.

Seyhan Kart, Seyhan Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulacak özel birimden alınabileceği gibi oluşturulacak özel ekipler adresleri tek tek dolaşıp kart başvurusu alacak.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, proje ile 1500 kişiye dağıtılan sosyal yardım kartının 5 bin kişiye çıkartılacağını söyledi. Başkan Karalar, “Sosyal yardım lütuf değil görevdir diye başladığımız sosyal belediyecilikte iddia ediyorum en ileri düzeyde belediyeyiz. İnsanlığını ihtiyaç duyduğu her yere ve herkesin yanında olduk. Ama Seyhan Belediyesi yaptığı yardımları duyurmadı. Geçen yıl 1500 halk kart verdik? Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun aile sigortası diye bahsettiği projenin Seyhan versiyonu. Hiçbir vatandaşın yatağa aç girmemesi için yapılan bir projeydi. CHP iktidar olmadı ama CHP’li Seyhan Belediyesi iktidar oldu, bizde burada uygulamaya başladık. İmkansız denilen projeyi başardık ve yardım yaparken asla bir siyasi ayrım yapmadık. Tamamen insani yardımdı, siyaset yapmadık yapmayız da Biz bunu artırmak düşüncesiyle Seyhan Kart’ı çıkardık. 200 bin Seyhan Kart dağıtacağız. Bu projeyi iyi anlatırsak herkes bu karttan alırsa sosyal yardımlardan yaralanan insan sayısı 5 bine ulaşacak” şeklinde konuştu.