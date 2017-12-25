Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri bir araya geldi

Seyhan Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Meclisi Üyeleri, kadın sorunlarının ele alındığı tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadının sosyal yaşamda yer alması gerektiğini söylerken ülkede uygarlığı, hukuku, barışı tesis etmenin kadınsız olmayacağını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, kadın olunca hem demokrasi hem insan hakları ile uygar dünya, uygar ülke olunabileceğini ifade ederek, “Eğer bir ülke uygar olacaksa eğer bir ülkede hukuk tesis edilecekse kadınsız olmaz. Kadının sosyal hayatta, siyasi hayatta yöneticilik ağırlığını koyması, erkekle eş ve eşit olması söylediklerimle aynıdır. Ülkedeki barışı tesis etmek kadından geçer. Siz bizlerle yani erkeklerle eş ve eşit olmadıkça Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalindeki uygar, laik, çağdaş, sosyal hukuk devleti olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu en büyük meselenin temsili demokrasinin yolları açmak olduğunu söyledi.

Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sema Peynirci ise bir kentte demokrasinin oluşabilmesi için eşitlik ve özgürlük ilkesini esas alması gerektiğini kaydederek, “İnsan haklarının temelinde eşitlik ve özgürlük ilkesi vardır. Kadın hakları acısından değerlendirdiğimizde ise kadın erkek eşitliğini esas alan yönetim sistemini esas olması gerektiğini düşünmekteyiz. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak gerekir. Yerel yönetimler demokrasinin ve katılımcılığın doğrudan uygulanabilir alanlar olduğu için, yerel yönetim anlayışının, hizmetlerinin, buna uygun olması gerekmektedir. Yerelden genele uygulanacak bu politikalar ile kadın yaşamda söz sahibi olabilecek, toplumsal, siyasal, sosyal hayatın içine girebilecektir. Seyhan Belediyesi’nin SEYMER’lerde binlerce kadına verdiği bu hizmeti bu anlamda çok değerli bulmaktayız. Yine eşitlik birimini oluşturmasını da. İşte bu çalışmalar ile yerellerden genele doğru kadının yaşama karışmasına, sosyalleşmesine, söz sahibi olmasına hizmet edebiliriz” dedi.