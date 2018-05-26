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26 Mayıs 2018 13:03

Seyhan Müftülüğü, vatandaşlarla iftarda buluşuyor

Seyhan Müftülüğü’nün düzenlediği Seyhan’da mahalle iftarları devam ediyor.

Seyhan Müftülüğü, vatandaşlarla iftarda buluşuyor

26 Mayıs 2018 13:03


Seyhan Müftülüğü’nün, “30 Gün 30 Cami 30 İftar” ramazan etkinliği adı altında başlattığı sokak iftarları, halkın yoğun katılımıyla devam ediyor. Her akşam farklı bir yöre mutfağıyla iftar yapan Seyhanlı vatandaşlar, mahalle iftarlarına dün Küçükoba Hayırsevenler Camiinde devam etti.


İlçe Müftülüğü ilahi korosunun dinletisinin ardından İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Müftü Güller, Ramazan ayının, orucun hikmetleri ve önemine vurgu yaparak, iftarların insanların birlik ve beraberliğini daha da pekiştirdiğini kaydetti.


İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programına Vaiz Mükremin Işık, Şube Müdürü Mustafa Çavuşoğlu, cami imamları, cami cemaati ve mahalle sakinleri katıldı.




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