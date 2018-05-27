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27 Mayıs 2018 10:15

Seyhan Ziraat Odası’nın yeni başkanı Cahit İncefikir

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen’in, milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından başkanlığa Cahit İncefikir getirildi.

Seyhan Ziraat Odası’nın yeni başkanı Cahit İncefikir

27 Mayıs 2018 10:15


Cahit İncefikir, verimli Adana topraklarının daha iyi kullanılabilmesi ve üreticinin menfaatine olabilecek çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, teslim aldığı başkanlık bayrağını en iyi şekilde taşıyacağını söyledi.


Adana’nın Türkiye için en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiren İncefikir, "Kentimiz, 3 hasat yapılabilen dünyanın en verimli topraklarından birine sahip. Bizde Adanalı üreticilerin sorunlarının çözümü ve gündeme getirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yine üreticiyi her alanda en iyi şekilde temsil etmek için verdiğimiz çaba sürecek" dedi.




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