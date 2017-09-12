Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 10:51

Seyhan’a 3 milyon 500 bin liralık dev proje

Seyhan Belediyesi tarafından projelendirilen “Girişimcilik Merkezi” Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilerek 3 milyon 500 bin Türk Lirası hibe almaya hak kazandı.

Seyhan’a 3 milyon 500 bin liralık dev proje

12 Eylül 2017 10:51


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlere önem verdiklerini ve proje ile genç girişimcileri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Karalar, “Biz gençlere önem veriyoruz. Gençlerin her platformda ve alanda desteklenmesi gerektiği biliyoruz. Bu bilinçle genç girişimcilere destek vermek için bu projeyi ürettik. Hayata geçireceğimiz proje Kalkınma Bakanlığı tarafında destek gördü. 3 milyon 500 bin Türk Lirasına mal olacak projenin finansmanın tamamı bakanlık tarafından karşılanacak. Kuracağımız merkez 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete girecek" dedi. Bakımyurdu Caddesi üzerinde kamulaştırarak aldıkları binada hizmet verecek merkezin Adana’da ilk olacağını ifade eden Karalar, "Projenin hayata geçmesinde emek veren tüm mesai arkadaşlarımı kutlarken Kalkınma Bakanlığı’nın konu üzerindeki hassasiyetlerinden ötürüde teşekkürlerimi iletirim” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç