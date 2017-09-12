Seyhan’a 3 milyon 500 bin liralık dev proje

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlere önem verdiklerini ve proje ile genç girişimcileri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Karalar, “Biz gençlere önem veriyoruz. Gençlerin her platformda ve alanda desteklenmesi gerektiği biliyoruz. Bu bilinçle genç girişimcilere destek vermek için bu projeyi ürettik. Hayata geçireceğimiz proje Kalkınma Bakanlığı tarafında destek gördü. 3 milyon 500 bin Türk Lirasına mal olacak projenin finansmanın tamamı bakanlık tarafından karşılanacak. Kuracağımız merkez 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete girecek" dedi. Bakımyurdu Caddesi üzerinde kamulaştırarak aldıkları binada hizmet verecek merkezin Adana’da ilk olacağını ifade eden Karalar, "Projenin hayata geçmesinde emek veren tüm mesai arkadaşlarımı kutlarken Kalkınma Bakanlığı’nın konu üzerindeki hassasiyetlerinden ötürüde teşekkürlerimi iletirim” şeklinde konuştu.