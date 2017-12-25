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25 Aralık 2017 12:36

Seyhan’da “Bir Kitap Bir Bilet” etkinliği

“Bir kitap bir bilet” etkinliği kapsamında ünlü sanatçı Nurettin Rençber Adana’da konser verdi.

Seyhan’da “Bir Kitap Bir Bilet” etkinliği

25 Aralık 2017 12:36


Seyhan Belediyesi bünyesinde kurulacak kütüphaneye kitap toplayabilmek için konser düzenlendi. Konserde ünlü sanatçı Nurettin Rençber sahneye çıktı. Konseri izlemek isteyenler kurulacak kütüphaneye bir kitap bağışlayarak bir bilet aldı ve etkinlikte bin 200 kitap toplandı.


Adanalılar, ünlü sanatçı Nurettin Rençber ile unutulmaz bir akşam geçirirken kurulacak kütüphaneye de kitap bağışlayarak katkıda bulundu. Konseri Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da izledi. Konser sonunda Başkan Karalar, Rençber’e çiçek takdim etti.


Başkan Karalar, yaptığı konuşmada, okumanın önemine vurgu yaparak, “Yaptığımız şeylerden dolayı sizi mutlu görünce bizim mutluğumuz 100 kat artıyor. Konu Nurettin Rençber olunca içeri dışarı hınca hınç dolu. Kültür ve sanata olan desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.




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