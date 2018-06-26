Seyhan’da kentsel dönüşüm başlıyor

İhalelerin kesinlik kazanması ve yer tesliminin yapılmasıyla birlikte inşaatların 750 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

TOKİ tarafından Adana’nın Seyhan ilçesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nin 1. etabı çerçevesinde 627 konutluk proje hayata geçirilecek. Yapılan ihale kapsamında 627 konutun yanı sıra 22 dükkan ile altyapı ve çevre düzenlemesi de yapılacak. Projedeki konutların 309’u 2+1 ve 318’i ise 3+1 planında inşa edilecek.

2. etap için 923 konut yapılacak

Ayrıca, 2. etap kapsamında 923 konut ile 14 dükkanın ihalesi de yapıldı. Böylece “Kentsel Dönüşüm Projesi” genelinde bin 550 konut ile 36 dükkan hayata geçirilmiş olacak.

TOKİ ile Seyhan Belediyesi arasında imzalanan protokolle, Barbaros ve Bey mahallerindeki gecekonduların ve çarpık yapılaşmanın bulunduğu alanın yerinde dönüşümü hedefleniyor. 1. ve 2. etap kapsamında dönüşüm yapılacak alanın bitişiğindeki boş alanda konutlar inşa edilerek, dönüşümü amaçlanan bölgedeki gecekonduların tahliyesi yapılacak. Modern mimari tarzda hazırlanan projede geniş pencere ve balkonlar kullanıldı. Projeyle yerleşim alanı; dükkanları, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, güvenli, modern bir yaşam merkezi oluşturulması amaçlanıyor.

750 gün içerisinde tamamlanacak

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1 ve 2’nci etap projeleri için düzenlenen ihalede yer teslimi imza atılmasını takip eden 10 gün içerisinde yapılacak. Ardından yer teslimi tarihini takip eden 750 gün içerisinde proje tamamlanarak hak sahiplerine konut teslimatlarına başlanacak.

Bilindiği üzere TOKİ konut projeleri için ilk etapta ihale sürecini tamamlıyor. Yer teslimi yapılan projelerde yaklaşık olarak kaba inşaat tamamlandığı anda satış ilanı yayımlanıyor ve TOKİ satış duyurusu ile başvurular kabul edilmeye başlanıyor.