Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 10:19

Seyhan’da taşeron işçiye bayram ikramiyesi

Adana’nın merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ramazan Bayramı’nda belediyede çalışan taşeron işçilere 300 TL nakdi bayram yardımı yapılacağını açıkladı.

Seyhan’da taşeron işçiye bayram ikramiyesi

23 Haziran 2017 10:19


Seyhan Belediyesi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamada belediyede taşeron olarak çalışan emekçilere yönelik başlattıkları senede 2 ikramiye uygulamasına bu bayramda devam edeceklerini ve kişi başı 300 TL ikramiye vereceklerini bildirdi. Bayram yardımından yaklaşık bin 500 taşeron işçi yararlanırken Başkan Zeydan Karalar’ın açıklaması işçiler tarafından sevinçle karşılandı.


Belediye çalışmalarının vatandaş nezdinde takdirle karşılandığını belirten Başkan Zeydan Karalar, bunda en büyük katkının belediye çalışanları, emekçileri olduğunu söyledi. Karalar, “Ramazan ayı barış ayıdır, sevgi ayıdır. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı en işten dileklerimle kutluyorum. Seyhan Belediyesi benim için bir aile ve Seyhan’ın güzelleşmesi için katkı koyan herkes benim ailem. Çalışmalarımız vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Bunda en büyük katkıda sizle ait. Bizler vatandaşa hizmet için geldik ve bunu en güzel şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından Başkan Zeydan Karalar, belediye personeli ile tek tek bayramlaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!