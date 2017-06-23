Seyhan’da taşeron işçiye bayram ikramiyesi

Seyhan Belediyesi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamada belediyede taşeron olarak çalışan emekçilere yönelik başlattıkları senede 2 ikramiye uygulamasına bu bayramda devam edeceklerini ve kişi başı 300 TL ikramiye vereceklerini bildirdi. Bayram yardımından yaklaşık bin 500 taşeron işçi yararlanırken Başkan Zeydan Karalar’ın açıklaması işçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Belediye çalışmalarının vatandaş nezdinde takdirle karşılandığını belirten Başkan Zeydan Karalar, bunda en büyük katkının belediye çalışanları, emekçileri olduğunu söyledi. Karalar, “Ramazan ayı barış ayıdır, sevgi ayıdır. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı en işten dileklerimle kutluyorum. Seyhan Belediyesi benim için bir aile ve Seyhan’ın güzelleşmesi için katkı koyan herkes benim ailem. Çalışmalarımız vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Bunda en büyük katkıda sizle ait. Bizler vatandaşa hizmet için geldik ve bunu en güzel şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Zeydan Karalar, belediye personeli ile tek tek bayramlaştı.