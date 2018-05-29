Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 11:15

Seyhan’ın iftar sofrası Pozantı’da kuruldu

Seyhan Belediyesi iftar sofrası Adana’nın Pozantı ilçesinde kuruldu.

Seyhan’ın iftar sofrası Pozantı’da kuruldu

29 Mayıs 2018 11:15

Bin kişilik iftar yemeğine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da katıldı.


Pozantıda gerçekleşen iftar yemeği öncesi bir konuşma yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı’nın kurtuluş mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu belirtti. Başkan Karalar, “Pozantı benim ayrı önemsediğim üstünde çok durduğum güzide bir ilçemiz. Biz burada hizmet yapmaktan kaçınmadık. Park istediler park yaptık. Her mahalleye masa, sandalye ve çadır gönderdik. Camileri temizledik. Bundan önemlisi Pozantı kurtuluşun merkezidir. Kurtuluş Savaşı’nın merkezidir. Bildiğiniz üzere Atatürk’ün talimatı ile Adana buraya taşınır. Direnç yolları kurulur ve düşmanın aşağı inmesi engellenir. Bunun için Pozantı, Pozantılılar önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve meclisini korumakta Pozantı’ya, Pozantılılara düşer” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından yaklaşık bin kişi orucunu açtı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç