Seyhan’ın iftar sofrası Pozantı’da kuruldu

Bin kişilik iftar yemeğine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da katıldı.

Pozantıda gerçekleşen iftar yemeği öncesi bir konuşma yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı’nın kurtuluş mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu belirtti. Başkan Karalar, “Pozantı benim ayrı önemsediğim üstünde çok durduğum güzide bir ilçemiz. Biz burada hizmet yapmaktan kaçınmadık. Park istediler park yaptık. Her mahalleye masa, sandalye ve çadır gönderdik. Camileri temizledik. Bundan önemlisi Pozantı kurtuluşun merkezidir. Kurtuluş Savaşı’nın merkezidir. Bildiğiniz üzere Atatürk’ün talimatı ile Adana buraya taşınır. Direnç yolları kurulur ve düşmanın aşağı inmesi engellenir. Bunun için Pozantı, Pozantılılar önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve meclisini korumakta Pozantı’ya, Pozantılılara düşer” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık bin kişi orucunu açtı.