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Seyir halindeki aracının kapısında dans etti

Adana’da bir sürücünün, hareket halindeki aracının kapısını açıp tehlikeye aldırmadan dans etmesi görenleri şaşırttı.

Adana'da bir sürücünün, hareket halindeki aracının kapısını açıp tehlikeye aldırmadan dans etmesi görenleri şaşırttı. Başka bir araçta bulunan sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.


Adana'da ismi öğrenilemeyen sürücü hareket halindeki hafif ticari aracının kapısında ayağa kalkarak dans etmeye başladı. Sürücünün yaptığı tehlikeli hareketler başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Sürücünün seyir halindeki aracında ayağa kalkarak bazen de arkası dönük tek eliyle direksiyonu yönlendirmeye çalışması ise pes dedirtti.


Sürücü bir müddet daha tehlikeli hareketlerine devam ederek ara sokaklarda gözden kayboldu.


Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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