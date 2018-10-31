Seyir halindeki araçta dans eden sürücü yakalandı

Adana'da, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açarak dans ederken görüntülenen sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans eden sürücünün cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinin sosyal medyada ve televizyon kanallarından yayınlanmasının ardından polis harekete geçti.

Görüntülerde arkasına dönüp, tek eliyle direksiyonu kontrol etmeye çalışarak dans edip trafiği tehlikeye düşüren sürücünün İslam Sönmez olduğunu belirlendi.

Trafik ekiplerince yakalanan Sönmez, sağlık raporu için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Sönmez, "Ben iyi şoförüm mahallede daha önce böyle sürüyordum ama kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.

Trafik Şube Müdürlüğü'nün işlem yapıp Fatih Polis Merkezi'ne teslim ettiği sürücüye burada da trafikte güvenliği tehlikeye sokmaktan işlem yapılacak.