İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

Adana’da otoyolunda seyir halinde ola bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da otoyolunda seyir halinde ola bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin gişelerinde, Hatay'da yüklediği demirleri Ankara'ya götüren Serdar Aydemir'in kullandığı 73 SP 274 plakalı tırın dorse bölümünde yangın çıktı. Aydemir durumu fark edince hemen itfaiye ekiplerine olayı bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Yangının ise dorse kısmına yüklenen demirlerin sıcak olduğundan dolayı çıktığı belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.