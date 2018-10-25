Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

Adana’da otoyolunda seyir halinde ola bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da otoyolunda seyir halinde ola bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin gişelerinde, Hatay'da yüklediği demirleri Ankara'ya götüren Serdar Aydemir'in kullandığı 73 SP 274 plakalı tırın dorse bölümünde yangın çıktı. Aydemir durumu fark edince hemen itfaiye ekiplerine olayı bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangının ise dorse kısmına yüklenen demirlerin sıcak olduğundan dolayı çıktığı belirlendi.