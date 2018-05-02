SEYMER’de geleneksel yıl sonu sergisi açıldı

SEYMER’deki kurslara katılanların çeşitli el sanatlarını sergilediği etkinlik, Yaşar Kemal Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’da hayat boyu öğrenme faaliyetlerini 29 halk eğitim merkezi ve 1 olgunlaşma enstitüsü ile sürdürdüklerini belirterek, "Seyhan ilçemizde bulunan 3 halk eğitim merkezi ve 1 olgunlaşma enstitümüzle bu yıl mesleki genel ve okuma yazma kursları dahil toplam 3 binin üzerinde kurs açıldı, bu kurslara toplam 49 bin 735 kişi katıldı. 50 bine yaklaşan kursiyerlerimizle hayat boyu öğrenme kurumlarımızın Adana’da iş, eğitim ve istihdam hayatının değişimine, dönüşümüne yaptığı katkıları artırarak sürdüreceğinin en önemli işaretidir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ilimizde bu kursları açmayı sürdüreceğiz” dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından serginin açılışı yapıldı. Vali Demirtaş ve beraberindekiler sergideki el emeği göz nuru eserleri inceledi.

Açılışa, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel de katıldı.