Sezer: "Yeni başarı ve hedeflere ulaşmak için yeniden adayım"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanlığına yeniden adaylığını açıklayan Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Şimdi daha güçlü bir şekilde istikrar ve kazanımların devam etmesi, yeni başarılara ve hedeflere ulaşmak için, yıkılamaz denilen kaleleri yıkıp, ulaşılamaz denilen hedeflere ulaşan ekibimiz ile yola devam diyoruz" dedi.

Mehmet Sezer, Yüreğir Kültür Merkezi'nde 8 yıldır başkanlığını yürüttüğü Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin 3 Kasım'da gerçekleştireceği olağan genel kurulunda yeniden aday olduğunu açıkladığı toplantıda, 26 yıl önce Mehmet Akif İnan ve yol arkadaşları tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen'in bugün Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Sezer, kendi başkanlığında 8 yıldır gerçekleştirdikleri çalışmalara vurgu yaparak şunları söyledi:

“Başarı odaklı sendikamız, bu süreçte gerçekleştirdiği hamlelerle 15 ilçede yetkili sendika olmuştur. Bu başarıda elbette bütün paydaşlarla bir araya gelme, var olan sorunu etkili bir şekilde çözme, mümkünse sorunu oluşmadan önleme ve hep daha iyisini yapabilme anlayışı etkili olmuştur. Kişilerden ziyade doğruların arkasında durduk. Görevde olduğumuz süre içerisinde tecrübeli, dinamik ve etkili bir kadroyla yürüttüğümüz mücadele sonunda 3200 olan üye sayımızı 12 bin 500'lere çıkardık. 2018 yılındaki zorluklara rağmen, Genel merkezimizin toplam üye sayısındaki artışın yüzde 10'luk kısmını yapan ve bu başarıda pay sahibi olan, emek veren, kadınıyla erkeğiyle ter akıtan her üyemize kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

Yeni hizmet binası müjdesi

Bu süreçte üyelerinin sosyal, ekonomik ve özlük haklarını koruyarak birçok alanda maddi ve manevi kazanımlara imza attıklarını vurgulayan Başkan Sezer, bu dönemdeki en büyük kazanımlardan birisi olan yeni hizmet binasının da çok yakında faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi. Sezer konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün bu kazanımlar hiç kuşkusuz ki inancın, güvenin, disiplinli bir çalışmanın ve devamlılığın sonucudur. Yeni dönemde de bu istikrarın ve başarıların sürmesi için, il yönetim kurulumuz, 15 ilçe başkanımız ve yönetim kurulları, bölge başkanlarımız ve kadın komisyonlarımız ile yaptığımız istişareler sonucunda, onlarında tamamının destekleriyle Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanlığına yeniden aday olduğumu buradan açıklıyorum."

"15 ilçede yetki aldık"

Bugüne kadar sadece işlerine baktıklarını ifade eden Sezer, "Her zaman üyelerimizin daha verimli koşullarda çalışması için çaba harcadık. Bu dönemde 15 ilçede yetki alarak karaya, denize ve gökyüzüne Eğitim-Bir-Sen yetki bayrağını sizlerle birlikte diktik.

Merkezine insanı alarak, her zaman yenilikte öncü olan, değişim ve dönüşümün gücüne inanan, pozitif, prensipli ve profesyonel bir sendikacılık için mücadelemize devam etmekteyiz. Şimdi daha güçlü bir şekilde istikrar ve kazanımların devam etmesi, yeni başarılara ve hedeflere ulaşmak için, yıkılamaz denilen kaleleri yıkıp, ulaşılamaz denilen hedeflere ulaşan ekibimiz ile yola devam diyoruz. Bu yolda her zaman yanımızda olan Eğitim-Bir-Sen ailesine, teşkilatıma ve yönetim kurulu üyelerime ve siz değerli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, Rabbimden yeniden çıktığımız bu kutlu yolda bizi muvaffak etmesini diliyorum” diye konuştu.

Mehmet Sezer'in yeni dönemde de Eğitim-Bir-Sen'in başkanlığını açıkladığı programın sonunda Eğitim-Bir-Sen'liler sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.