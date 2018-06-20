Türkiye’nin dört bir yanında düzenledikleri ortak akıl mitingleriyle, bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştıklarını ancak sendikal faaliyetleriyle de üyelerine her zaman katma değer sağladıklarını ifade eden Sezer, üyelerinin tüm taleplerini devlet yetkilileriyle paylaştıklarını ve sorunlara çözüm bulduklarını ifade eden Sezer, memurlara yönelik kazanımların anlatmakla bitirilemeyeceğini ve bu kazanımların artarak süreceğini ifade etti.

Ramazan ayında da önemli faaliyetlere imza attıklarının altını çizen Başkan Mehmet Sezer, Genel Başkanları Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milletvekillerinin de katıldığı “Yetkide İstikrar 10. Yıl Adana Buluşması”nda 2 bin 600 Memur-Sen üyesiyle birlikte iftar açtıklarını vurguladı.

24 Haziran seçimleri öncesinde iktidar milletvekilleri ve milletvekili adaylarını sendika binasında ağırladıklarını söyleyen Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girdiği bir dönemde çıtayı daha yukarılara taşımak için istikrarın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamu çalışanları olarak İstikrarının devam etmesini isterken ülkemizin gelişmesinde büyük payı olan kamu çalışanlarımızın pastadan payına düşeni almasını isteriz. Bu kapsamda sendikamızı ziyaret eden veya çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimiz Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri Necdet Ünüvar, Talip Küçükcan, milletvekili adayları Abdullah Doğru, Reşan Arlıer ve diğer bürokratlara bu düşüncelerimizi ilettik.”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, uzun süredir sürdürdükleri sağlıklı yaşam yürüyüşünü de 23 Haziran Cumartesi sabahı yapacakları “İstikrar Yürüyüşü” temasıyla taçlandıracaklarını ifade etti.