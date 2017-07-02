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02 Temmuz 2017 09:04

Sıcak hava karpuzu yaktı

Adana’da son günlerde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı, kilogram fiyatının düşük seyretmesinden dolayı bu yıl zarar eden karpuz üreticisine bir darbe daha vurdu.

Sıcak hava karpuzu yaktı

02 Temmuz 2017 09:04

Aşırı sıcaktan dolayı sararıp, ekonomik değerini yitiren karpuz tarlada kaldı.


Türkiye’nin yıllık 4 milyon ton civarındaki karpuz üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Adana’da üretici, bu yıl zor bir hasat dönemi geçiriyor. Kilogram fiyatının tarlada 15-20 kuruşa düşmesinden dolayı sıkıntılı günler yaşayan üretici, şimdi de aşırı sıcakların neden olduğu zararla karşı karşıya kaldı. Ovanın önemli bölümünde hasat zamanı gelmiş karpuzlar, sıcaktan sararıp, ekonomik değerini yitirdi.


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuzun para etmemesinden dolayı büyük sıkıntılar yaşayan karpuz üreticisinin, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle yeni bir sorunla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Yetişmiş, hasadı gelmiş karpuzların sıcaktan dolayı sarardığını, içinin geçtiğini belirten Doğan, “Birçok üreticimiz karpuzun üzerini sap ve gazete ile kapatarak ürününü kurtarmaya çalışıyor. Ancak, çoğu tarlada karpuz sıcaktan dolayı yanmış durumda. Artık hasat edilmemesi mümkün değil” dedi.


Sararmış karpuzun hiçbir ekonomik değeri olmadığına işaret eden Doğan, “Karpuzu yanan üreticilerimiz, ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine başvurarak, tarlada hasar tespiti yaptırdığı takdirde, Ziraat Bankası’na olan borçları erteleniyor. Üreticimiz zaten karpuzdan zarar etti, en azından bu şekilde borcunu erteletebilir” diye konuştu.


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin daha fazla zarara uğramaması adına, henüz sıcaktan sararmamış karpuzların belediyeler tarafından halka dağıtılabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:


“Seyhan Belediyesi çok güzel bir uygulama başlattı ve halka tonlarca karpuz dağıttı. Böylece hem fakir-fukara karpuz yiyerek sıcakta serinleme imkanı buldu hem de üreticiye bir nebze olsun katkı sağlanmış oldu. Bizler, üretici temsilcileri olarak, bu uygulamanın diğer belediyeler ve kurumlar tarafından da örnek alınarak, yaygınlaşmasını arzu ediyoruz.”




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