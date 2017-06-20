Sıcak havada camilerde yatıp dinleniyorlar

Adana’da nemle birlikte etkili olan hava sıcaklığı özellikle oruç tutan vatandaşları daha çok etkiliyor. Bazı vatandaşlar öğle ve ikindi namazı sonrası klima çalıştığı için serin olan camilerde vakit geçiriyor.

Seyhan ilçesinde 516 yıllık geçmişi olan Yağ Cami’de ise Kuran-ı Kerim okuyan, namaz kılan ve tespih çeken vatandaşlar, dua ettikten sonra da bir köşede uyuyarak vakit geçirince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yağ Cami civarındaki esnaf Vedat Sağar, namazını kılan vatandaşların klimanın altında uzanarak bir miktar dinlendiğini daha sonra tekrar işine geri döndüğünü belirtti. Ramazan ayında böyle bir imkanın vatandaşlar için çok güzel olduğunu ifade eden Sağar, “İbadet etmeye namaz kılmaya geliyoruz. Ramazan ayının güzelliklerinden faydalanmaya çalışıyoruz. İnsanların rahatlayacağı en güzel yerler camilerdir. En azından buralarda muhafaza altındasınız. Koruma altında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ramazan ayında insanlar ellerinden geldikçe dışarı çıkmasınlar. Gölge olan yerlere gitsinler. Camilere de insanları çağırıyoruz. En güzel yerlerden birisi de camilerdir tabii ki” dedi.

Çevre esnafından Abdurrahim Albayrak ise namaz sonrası camide dinlendiğini söyledi. Albayrak, “Sıcaklardan bunalıp camiye geldik. Rahattır burası. Namazdan sonra biraz dinlenmek iyi oldu tabii. İbadetten sonra yatmasında herhangi bir sakınca yok. İnsanlar çalışıyorlar neticede. Yatma imkanları yok. Buraya ibadetlerini yapmaya geliyorlar. Dinlenmelerinde de herhangi bir sakınca görmüyorum. Ben de dinleniyorum. İbadetten sonra dinlenmekte sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

Bir vatandaşın ise camide, arabasının anahtarı çalınmasın diye eline taktığı ve o şekilde uyuduğu dikkat çekti.