Sıcakla birlikte şapkacılar da rekor kırdı

Adanalı şapka üreticisi Mehmet Ali Taşkıran genellikle toptan satışlar yaptıklarını belirterek, bu yıl satışların geçen yaza göre yüzde 30 arttığını kaydetti. Günde 3 bin şapka sattıklarını vurgulayan Taşkıran, “Ürünlerimiz polyester yerine pamuk ağırlıklı olduğu için biraz daha serin tutuyor. Sahada çalışan personeller ve özellikle çiftçilerden yoğun talep var. Sade renkli satışlarımızın yanı sıra baskı ve nakış basımı da yapabiliyoruz. Son zamanlarda traktör firmalarından da yoğun talep var. Diğer yandan, perakende müşterilerimiz de var. Fiyatlar uygun olduğu için günde 3-4 şapka değiştirenler var. Baskılı şapkaları 3 liradan satarken baskısızları 2,5 liradan satıyoruz” dedi.

Samet Bakacan isimli genç ise şapka kullanımının sıcaklardan yüzde 70 oranda koruduğunu söyledi.

Mehmet Dipcan isimli 65 yaşındaki işçi de güneşin altında çalışmak zorunda olduğunu belirterek, “Bazen ağaç gölgelerine sığınıyorum. Şapkamı ıslatarak serinliyorum. Çalışmak zorundayım, henüz emekli olamadım. Emekliliği bekliyorum” ifadelerini kullandı.