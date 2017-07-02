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02 Temmuz 2017 09:17

Sıcaklar, karpuzu önce sararttı sonra çatlattı

Adana’da son 39 yılın en sıcak gününde tarladaki karpuzlar önce sarardı sonra da çatladı.

Sıcaklar, karpuzu önce sararttı sonra çatlattı

02 Temmuz 2017 09:17

Bazı üreticiler, tarladaki ürünü aşırı sıcak ve güneşten koruyabilmek için karpuzun üzerini samanla örttü.


Türkiye’nin karpuz üretiminde önemli merkezlerinden olan Çukurova’da, aşırı sıcaklar karpuz üreticisini de olumsuz etkiledi. Adana’da 1978 yılının ardından ilk kez hava sıcaklığı 43 derce olup 39 yılın rekorunu kırınca üreticiler zor durumda kaldı. Hasat edilmeyen karpuz, aşırı sıcaklar, nem ve poyraz birleşince tarlada önce sararıp sonra çatlamaya başladı.



Sıcağa samanlı önlem


Çiftçiler, hasat edemedikleri karpuzların sıcaktan zarar görmemesi için kendilerince yöntem geliştirdi. Bazı çiftçiler, karpuzlarını saman altına saklayarak sararıp güneşten zarar görmesini önlemeye çalıştı. Ancak bu yöntemin de en fazla karpuzu 4 gün koruduğu öğrenildi.



"Hem fiyatı düştü hem sıcaklar vurdu"


Yıllardır çiftçilik yapan Serdar Yelez, karpuzun ilk hasat döneminde para ettiğini şimdi ise tarlada kilosunun 15 kuruşa kadar düştüğünü hatırlatarak, "Çiftçi bu yüzden karpuzunu satamıyor. Bir çiftçinin dönüme karpuz maliyeti 2 bin 500 lira ancak şu an dönüme kazandığı para 500 lira çiftçi bu nedenle karpuzunu satamıyor. Biz tarlada kilosunu 15 kuruşa satıyor, vatandaş Adana’da markette kilosunu 1 liraya, İstanbul’da 1.5 liraya yiyor. Bu arada fark az olsa vatandaş karpuz yer tüketim artar" dedi.


Çiftçinin satamadığı karpuzları bu kez de aşırı sıcakların vurduğunu anlatan Yelez, "Aşırı sıcak nedeniyle karpuz tarlada çürüdü. Çürümeyen da sararıyor. Çiftçi buna önlem olarak üzerine samanla kapatıyor ancak bu de geçici bir çözüm. Saman ancak karpuzu 4 gün koruyor. Aşırı sıcak karpuzun içinin geçmesine neden oluyor" diye konuştu.


Yelez, güneş gören bir karpuzu kırarak içinin nasıl çürüdüğünü de gösterdi.




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