Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 10:08

Sıcaklar tarım işçisini bayılttı

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıktığı Adana’da domates tarlasında çalışan bir işçi bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Sıcaklar tarım işçisini bayılttı

04 Temmuz 2017 10:08


Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da nem ile birleşen sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının meteorolojinin verilerine göre 37 derece olduğu Adana’da yüzde 40’lara varan nem oranıyla hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Bu durumdan ise en fazla güneşin altında çalışmak zorunda kalanlar etkileniyor. 49 lira yevmiyeye sabah 04.00’ten akşam 18.00’e kadar çalışan tarım işçileri bir hayli zorlanıyor. Karataş’ın Tuzla Mahallesi’nde bir domates tarlasında çalışan Mehmet Keser isimli işçi de sıcak ve nemli havaya daha fazla dayanamayarak bayıldı. İşçilerden sorumlu Celal Şenateş işçiyi kucağına alarak yola kadar getirip ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve güneş çarpması tespit edilen işçi, tedavi altına alındı. Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şenateş, işçilerin sıcağın altında 10 saatten fazla çalıştığını, Adana’da yazın çalışmanın çok zor olduğunu belirterek, "Bu kadar zor şartlarda çalışmalarına rağmen sadece 49 lira yevmiye alıyorlar. Ayrıca hiçbir sosyal güvenceleri yok" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!