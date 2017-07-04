Sıcaklar tarım işçisini bayılttı

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da nem ile birleşen sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının meteorolojinin verilerine göre 37 derece olduğu Adana’da yüzde 40’lara varan nem oranıyla hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Bu durumdan ise en fazla güneşin altında çalışmak zorunda kalanlar etkileniyor. 49 lira yevmiyeye sabah 04.00’ten akşam 18.00’e kadar çalışan tarım işçileri bir hayli zorlanıyor. Karataş’ın Tuzla Mahallesi’nde bir domates tarlasında çalışan Mehmet Keser isimli işçi de sıcak ve nemli havaya daha fazla dayanamayarak bayıldı. İşçilerden sorumlu Celal Şenateş işçiyi kucağına alarak yola kadar getirip ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve güneş çarpması tespit edilen işçi, tedavi altına alındı. Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şenateş, işçilerin sıcağın altında 10 saatten fazla çalıştığını, Adana’da yazın çalışmanın çok zor olduğunu belirterek, "Bu kadar zor şartlarda çalışmalarına rağmen sadece 49 lira yevmiye alıyorlar. Ayrıca hiçbir sosyal güvenceleri yok" dedi.