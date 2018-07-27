Başkan Çetin, iki saat süre içerisinde sosyal medya ekibiyle birlikte yüzü aşkın soruyu cevapladı.

Başkan Çetin’in bir aydır her hafta gerçekleştirdiği ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Haftada bir gün sosyal paylaşım ağları Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinden vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Çetin, klavye başında ara vermeden 2 saat boyunca soruları yanıtlıyor, gelen talep ve şikayetler üzerine yanında bulunan birim müdürlerine talimat vererek hemen ilgilenilmesini sağlıyor.

Başkan Çetin’in yanıtladığı soruların bir kısmı da hayli ilginçti. Evine kahve içmeye davet eden vatandaşları kırmayarak randevu veren Çetin’e, Facebook’tan yazan bir vatandaş “100.Yıl Mahallesi’ne market açar mısınız?” talebinde bulundu. Başkan Çetin’de, “Değerli hemşehrim; umarım bu talebinizi buradan okuyan bir müteşebbis, ihtiyacı olduğunu belirttiğiniz bölgeye bir market açar” yanıtını verdi.

“Sıcaklara ne zaman çare bulacaksınız başkanım” diye soran vatandaşa da Başkan Çetin, “Pazar yerlerini soğutmaya başladık. Havuzumuz açık, Su Oyun Parkları yaptık. Bir nebze olsun serinlemenize belki yardımcı olur sevgili hemşehrim” yanıtını verdi.