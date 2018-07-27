Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 11:49

"Sıcaklara ne zaman çare bulacaksınız başkanım?"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ etkinliği kapsamında sosyal medya hesaplarından halkla buluşmaya devam ediyor.


27 Temmuz 2018 11:49

Başkan Çetin, iki saat süre içerisinde sosyal medya ekibiyle birlikte yüzü aşkın soruyu cevapladı.


Başkan Çetin’in bir aydır her hafta gerçekleştirdiği ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Haftada bir gün sosyal paylaşım ağları Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinden vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Çetin, klavye başında ara vermeden 2 saat boyunca soruları yanıtlıyor, gelen talep ve şikayetler üzerine yanında bulunan birim müdürlerine talimat vererek hemen ilgilenilmesini sağlıyor.


Başkan Çetin’in yanıtladığı soruların bir kısmı da hayli ilginçti. Evine kahve içmeye davet eden vatandaşları kırmayarak randevu veren Çetin’e, Facebook’tan yazan bir vatandaş “100.Yıl Mahallesi’ne market açar mısınız?” talebinde bulundu. Başkan Çetin’de, “Değerli hemşehrim; umarım bu talebinizi buradan okuyan bir müteşebbis, ihtiyacı olduğunu belirttiğiniz bölgeye bir market açar” yanıtını verdi.


“Sıcaklara ne zaman çare bulacaksınız başkanım” diye soran vatandaşa da Başkan Çetin, “Pazar yerlerini soğutmaya başladık. Havuzumuz açık, Su Oyun Parkları yaptık. Bir nebze olsun serinlemenize belki yardımcı olur sevgili hemşehrim” yanıtını verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç