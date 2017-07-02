Sıcaktan bunalan Adanalılara soğuk limonata çeşmesi hizmeti

Türkiye’ye cuma gününden bu yana etkisi altına alan Kuzey Afrika sıcak hava dalgası Adana’da daha fazla hissediliyor. Hava sıcaklığının 43 derece olduğu Adana’da yüzde 30’lara varan nem oranıyla hissedilen sıcaklık 47 derece oluyor. Son 39 yılın en sıcak günlerini geçiren Adana’da sokağa çıkan vatandaşlar için Yüreğir Belediyesi ilginç bir çözüm düşündü. Belediye halkın en yoğun olduğu pazar girişlerine seyyar soğuk limonata çeşmeleri kurdu. Evden pazara gelen kadar sıcakta çok zorlanan vatandaşlar limonata çeşmesini görünce çok sevindi. Vatandaşlar belediyenin imdatlarına yetiştiğini söyleyerek, "Pazara gelene kadar çok zorlandık. Tam ne yapacağımızı düşünüyorduk belediyenin limonata çeşmesini gördüm. Buradan soğuk soğuk içerek kendimize geldik" dedi.

Belediyenin seyyar limonata çeşmeleri sıcak havalar etkisini kaybedene kadar hizmet vermeye devam edecek.