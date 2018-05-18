Sıcaktan bunalan oruçlular cami avlularında uyuyarak iftarı bekliyor

Mevsim sıcaklıklarının normalin üstünde seyrettiği Adana’da hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçülürken, kentteki termometreler ise 41 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar klimalı ortamlardan çıkmazken, sokaktaki vatandaşlar da kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı. Kentteki çok sayıda caminin avlusunda ve içerisinde uyuyan oruçlu vatandaşlar da dikkat çekti.

Tarihi Ulu Cami’nin avlusu serin olduğu için burada uyumayı tercih eden Şaban Özburak, “Adana’da çok fena sıcak var. Bazen serin oluyor. Yapacak bir şey yok. Mecbur dayanıyoruz. Oruç da var, iftarı bekliyoruz. Ramazan iyi geçiyor. Burası biraz serin” dedi.