Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 10:24

Sıcaktan bunalan oruçlular cami avlularında uyuyarak iftarı bekliyor

Adana’da aşırı sıcaklardan bunalan oruçlu vatandaşlar, serin cami avlularında uyuyarak namaz saatlerini ve iftarı bekliyor.

Sıcaktan bunalan oruçlular cami avlularında uyuyarak iftarı bekliyor

18 Mayıs 2018 10:24


Mevsim sıcaklıklarının normalin üstünde seyrettiği Adana’da hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçülürken, kentteki termometreler ise 41 dereceyi gösterdi.


Sıcaktan bunalan vatandaşlar klimalı ortamlardan çıkmazken, sokaktaki vatandaşlar da kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı. Kentteki çok sayıda caminin avlusunda ve içerisinde uyuyan oruçlu vatandaşlar da dikkat çekti.


Tarihi Ulu Cami’nin avlusu serin olduğu için burada uyumayı tercih eden Şaban Özburak, “Adana’da çok fena sıcak var. Bazen serin oluyor. Yapacak bir şey yok. Mecbur dayanıyoruz. Oruç da var, iftarı bekliyoruz. Ramazan iyi geçiyor. Burası biraz serin” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç