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Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken elektrik tellerini kopardı

Adana’da etkili olan ve etkisini arttırarak gece boyu süren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da etkili olan ve etkisini arttırarak gece boyu süren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bir çok yerinde ağaçlar devrilirken elektrik telleri de koptu.



Adana'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve dolu yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Gece boyunca şiddetini arttırarak devam eden rüzgar şehrin bir çok kısmında, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Ayrıca bir çok caddede yolların üzerine ağaçlar devrildi.

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