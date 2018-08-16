Şifresini çözemediği bilgisayarların ram ve hard disklerini çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Ortaokulu yöneticileri sabah okula geldiklerinde kapılarının kırık olduğunu bazı laptopların olmadığını bazı bilgisayarların ise ram ile hard disklerinin çalındığını fark etti. Okul yöneticileri, bu durumu hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine ihbar etti. Hırsızlık dedektifleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Polis, güvenlik kamerasını incelediğinde zanlının yüzünü bez parçası ile kapatıp okula girdiğini, daha sonra da kilitli olan kapıları yangın tüpü ile kırıp buradan içeri girerek hırsızlık yaptığını tespit etti. Polis, güvenlik kamerasından aldığı fotoğraf ile zanlının kimliğini tespit etmeye çalıştı. Hırsızlık dedektifleri, okulda daha önce de hırsızlık olduğunu belirleyerek bir önceki görüntüleri incelediğinde hırsızın aynı kişi olduğunu tespit etti. Polis, hemen anne ve babası ayrı olan parklarda yatan okullara girerek hırsızlık yapan 22 yaşındaki Batuhan K.’yi bulmak için çalışma başlattı. Bu arada zanlının yine okullara girebileceğini düşünerek okul önlerinde önlem aldı. Batuhan K., Huzurevleri Mahallesinde bir okula girmek isterken hırsızlık dedektifleri tarafından suçüstü yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındığında hırsızlık yaptığı okuldan bir kaç laptop çaldığını, şifresini çözemediği bilgisayarların ise ram ve hard disklerini çaldığını, onları da Mersin’de sattığını söyledi. Polis, bunun üzerine Mersin’e ekip çıkartıp satılan malzemeleri aldı. Zanlının bir önceki hırsızlığında da yakalandığı sırada polise "Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım” demişti.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Batuhan K., tutuklandı.