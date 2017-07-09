Sigarayı bıraktılar, bisikleti kaptılar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde Adana Adliyesi’nde sigara kullanımının en aza indirilmesi, hakim ve cumhuriyet savcıları ile çalışanların iş, sağlık ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla 2016 yılı nisan ayında "Hayatını Sigaraya Hapsetme" projesi ile sigara bırakma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında sigara bırakma poliklinikleri desteği ile tedavi görüp eğitim alan Cumhuriyet Savcısı Zekai Aktaran ile zabıt katipleri Sinan Layıklı, Nehire Başar, Ömer Keleş, Adli Sicil Şefi Mukadder Kömürcü, memur Selçuk Oruç, mübaşir Yusuf Kılınç ve şoför Hacı Yusuf Akçatepe gösterdikleri üstün irade sonucu sigarayı bırakmayı başardı. Hayatın renklerini griye çeviren sigaradan kurtulan yargı mensubu ve çalışanlarına, başarılarından dolayı dumansız ve sağlıklı bir yaşama devam etmeleri amacıyla törenle bisiklet hediye edilerek başarı belgesi verildi.

"Aziz Sancar sigaranın gerçek yüzünü ortaya çıkardı"

Adana Adliyesi Ön Büro ve Danışma Masası’nda düzenlenen törende konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, sigaradan kurtulmanın zor bir süreç olduğunu belirterek, “Nobel ödüllü Türk bilim adamımız Aziz Sancar, sigaranın insan DNA’sını bozduğunu tespit etti. Bu, insanların, sigaranın gerçek yüzünü görmeleri bakımından medarı iftiharımız Sancar’ın ortaya çıkardığı çok önemli bir tespitti. Sigara bırakmak uzun soluklu ama insanlarımız, geleceğimiz için yapılması gereken bir mücadele, destek olmadan kurtulmak çok zor. Bu nedenle projeye destek veren hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile adliye çalışanlarını cesaret ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, adliyenin dumansız ve çevre kirliliğinden uzak bir hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dumansız Adana Adliyesi

İl Halk Sağlığı Müdürü Alper Acil de, yargı mensubu ve çalışanlarının sigarayla mücadele konusundaki kararlı tutumu ve girişimleri sonucunda projenin hayatına geçirildiğini söyledi. Acil, “Tek bir kişinin bile sigarayı bırakmasına vesile olmak bizim için çok büyük bir başarıdır. Başta Başsavcımız ve sigarayı bırakan yargı çalışanları olmak üzere projeye emeği geçen herkesi kutluyor, bu üstün gayretleri ile Adana Adliyesinin ‘dumansız adliye’ ünvanını kazanacağına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra sigarayı bırakan 8 yargı mensubu ve çalışanı, hediye edilen bisikletlerle evlerine gitti.