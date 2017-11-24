Sigortacılar sendikalaştı

SAİS Başkanı Hülya Şahin, sektörün üst kuruluşu olan SAİK’in de sadece sigorta acenteleri üzerinde bir yetkisi olduğunu ama onunda sınırlı, sigorta şirketleri üzerinde ise hiçbir yaptırım gücü olmaması gerçeğini unutmamak gerektiğini belirterek, “Bu şartlar altında biz sigorta acentelerinin yanında, özellikle haklı olduğumuz konularda bile bize tam destek olabilecek bir kurum bulunmamaktadır. İşte bizler bunu göz önüne alarak, hukuksal bir alt yapıya sahip, üyelerinin ihtiyaç duyduğu hallerde yanında olabilecek, yasal zemine sahip bir kuruluş oluşturma ihtiyacından dolayı sendikayı yani Sigorta Acenteleri İşverenler Sendikası’nı kurduk. Bir düşüncemiz ve misyonumuz da sendikamızın oluşumunu tam manasıyla oluşturup, Türkiye çapında genişletip, gerekli üye sayısına ulaştığımızda mesleğimizin ihtiyacı olan ve mesleğimizle ilgili her türlü yapabilecek olan yetkili ve etkili bir sigorta acenteleri ve bireysel emeklilik aracılarını da kapsayan bir meslek birliğini kurmaktır” diye konuştu.

Şahin, var olan diğer STK’lardan farklarının ne olacağından bahsederek, “Şu anda sigorta sektörün içinde olan, bu işten ekmek yiyen tüm paydaşlar dağınık bir görüntü sunmaktadırlar. Var olan STK’lar, yasal mevzuatın eksik olmasından kaynaklı olarak birçok sorunda acentelerin kanunen kazanılmış haklarını bile savunamamaktadırlar. Hal böyle olunca da sektörde çok seslilik, gereksiz rekabet ve birlik görüntüsünden uzak bir tablo sergilenmektedir. Bunun nedeni, eksik ve sektör ihtiyaçlarının tam da belirlenmeden ve ileride doğabilecek sorunları düşünmeden çıkarılmış olan kanunlar ve yönetmeliklerdir” şeklinde konuştu.

Başkan Hülya Şahin, kurmuş oldukları sendikanın kanunlarla haklarının ve yetkilerinin kesinleştirilmiş olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Üyelerinin her türlü sorununda onların yanında hukuki anlamda olmasını sağlayan ve 3. şahısların da kanunen muhatap kabul etmek zorunda oldukları bir kurum olan sendikamız işte bu yönüyle diğer STK’lardan ayrılmış ve farkını ortaya koymuştur. Kanunların bize tanıdığı hakları öncelikle tüm üyelerimizin yanında, onlara yardım için kullanacağız ama asıl amacımız bu mesleği yapan tüm paydaşlarımızın sorunlarına çareler üretmek olacaktır. Bunu yaparken, amacımızın kavga etmek değil uzlaştırıcı olmak, herkese adaletli ve eşit yaklaşmak olduğunu belirtmek isteriz.”

Başkan Şahin, sendikayı kurmaktaki asıl amaç ve gayelerinin tamamen sektöre katkı sağlamak, paydaşlarının hak ve hukuklarını korumak olduğunu sözlerine ekledi.