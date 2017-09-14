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14 Eylül 2017 18:49

Silah sesleri uygulama yapan polisi alarma geçirdi

Adana’da uyuşturucu uygulaması yapan polisleri yakın bir yerde silah sesleri gelince polis alarma geçti.

Silah sesleri uygulama yapan polisi alarma geçirdi

14 Eylül 2017 18:49


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şakirpaşa Caddesinde uygulama başlattı. Polis şüpheli bulduğu araç ve şahısları durdurarak arama yaptığı sırada ara sokaklardan silah sesleri geldi. Polis bunun üzerine telsizden özel harekat ve zırhlı polislere haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek silah seslerinin geldiği yerde araştırma başlattı. Havadan da helikopter destek verdi. Bir süre polis uzun namlulu silahla köşe başlarında durarak mahalleyi ablukaya aldı. Polisin geniş güvenlik önlemi alması üzerine bir daha silah sesi duyulmadı. Polis şimdi her yerde ateş eden şahısları arıyor. Polis uyuşturucu uygulamasına devam etti. Adana polisinin 10 sabit, 10 da hareketli olarak 20 nokta da uygulama yaptığı öğrenildi.




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