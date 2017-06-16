Silah ve para çalan hırsız tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesinde meydana geldi. Sabah kalktıklarında evlerine hırsız girdiğini fark eden 3 ev sahibi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede bir kişinin demir şebekeden tırmanıp açık olan balkon kapısından 3 daireye girerek 2 silah ve 130 lira para çaldığını tespit etti. Polis apartmanın giriş çıkışındaki güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlık olayını Kadir T.’nin yaptığını belirledi.

Seyhan ilçesinde yakalanan zanlı emniyete getirilerek ifadesi alındı. Şahsın silahları sattığı yeri söylemesi üzerine polis silahları bularak sahiplerine teslim etti. Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.