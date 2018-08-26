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26 Ağustos 2018 09:36

Silah ve uyuşturucu operasyonu

Adana’da polisin bir eve yaptığı operasyonda 2 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi, 15 kalpli uyuşturucu hap, 250 gram esrar, 594 gram esrar tohumu ve 32 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Silah ve uyuşturucu operasyonu

26 Ağustos 2018 09:36


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri, Kiremithane Mahallesi’nde Ebubekir Y.’nin evinde silah ve uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Polis eve operasyon yaptı. Operasyonda 2 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi, 15 kalpli uyuşturucu hap, 250 gram esrar, 594 gram esrar tohumu ve 32 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Damda ekili vaziyette olan Hint kenevirleri yerinden sökülerek el konuldu.


Gözaltına alınan Ebubekir Y. polis merkezine götürüldü.




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