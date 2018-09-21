Silahlı saldırıda "düşündüren" şüphe

Adana'da 14 yaşındaki çocuğun silahlı saldırısı sonucu yaralandığı ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali Genç'in cenazesi, yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alındı.

Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen olayda, 01 AAD 441 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Ali Genç (39), iddiaya göre, 14 yaşındaki F.K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Sırtından ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Ali Genç'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alındı. Genç'in cenazesi, defnedilmek üzere Asri Mezarlık'a götürüldü.

Öte yandan yakınları, Ali Genç'in telefonla aranarak olay yerine çağrıldığını ve vuran kişinin 14 yaşındaki F.K. olmadığını düşündüklerini, başka birinin vurmuş olabileceğini iddia etti.

F.K.'nin olaydan sonra çocuk şube müdürlüğüne götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi.