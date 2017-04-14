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14 Nisan 2017 17:07

Şimşek, Giresun’a hazırlanıyor

TFF 1.

Şimşek, Giresun’a hazırlanıyor

14 Nisan 2017 17:07

Lig’in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor’u konuk edecek olan Adana Demirspor’da hazırlıklar sürüyor.


Referandum nedeniyle maçların oynanamayacak olmasından dolayı salı günü Giresunspor ile karşılaşacak olan mavi-lacivertli takımda moraller yerinde. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde, Aytaç Durak Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 ve daha sonra yarı sahada taktik maçıyla son buldu. Takımda oyuncuların istekli ve hırslı olmaları dikkat çekerken, herkesin Eskişehir galibiyetini unutup tamamıyla Giresunspor maçına odaklandıkları görüldü.


Rakiplerinin çok önemli bir takım olduğunu ve sahada ellerinden geleni yapıp kazanmak için oynayacaklarını ifade eden Engin İpekoğlu, oyuncularına güvendiğini belirtip maç gününe kadar en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.




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