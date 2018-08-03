Sinan Tanyıldız’ın ismi Seyhan’da yaşatılacak

Seyhan Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis oturumlarının 2’ncisi Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda bazı sokakların isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili daha önce gündeme gelen ve komisyonlara gönderilen gündem maddeleri görüşüldü. Geçtiğimiz Mayıs ayında yaşamını yitiren Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Müdürü Gazeteci Sinan Tanyıldız’ın isimi Reşatbey Mahallesi’nde Atatürk Caddesi’nden başlayıp Ordu Caddesi üzerinde biten 62003 numaralı sokağın ismi, “Gazeteci Sinan Tanyıldız Sokağı” olarak değiştirildi.

Oturumda ayrıca vefat eden Judo Antrenörü Dr. Selim Yılmaz’ın da ismi Raşatbey Mahallesi’nde bir sokağa verilirken hayırsever Hacı Nazım Turgut’un isminin de yeni yapılacak olan bir parka verilmesi kararlaştırıldı.