Sinekle mücadele çiftçinin yüzünü güldürdü

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla, sert çekirdekli tarım ürünlerine büyük zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle toplu mücadelede büyük başarı sağlandığı bildirildi.

Geçen yılki Temmuz ve Ağustos aylarında Seyhan, Yüreğir ve Kozan ilçelerindeki meyve bahçelerinde yürütülen etkili ilaçlama çalışmaları sayesinde zararlı sineğin popülasyonunda çok büyük oranda gerileme yaşandığı, yaz aylarında yürütülen etkili ilaçlama çalışmaları sayesinde narenciye ürünlerinin hasadının sorunsuz başladığı belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kutlu Sönmez, Akdeniz meyve sineği popülasyonunun 2017'de ortalama 144 adet olduğunu geçen yaz yürütülen etkili mücadele ile bu sayının 9'a gerilediğini, dünya ortalamasının altında sonuca ulaşıldığını kaydetti. Sönmez, “Türkiye'de narenciye üretiminin yüzde 29'u, yani 1 milyon 355 bin tonu Adana'da yetişiyor. Adanalı çiftçilerimiz ekim ayı itibariyle narenciyede 400 bin ton hasat gerçekleştirirken, bu sineğin önceki yıllarda verdiği zararın oluşmaması milli ekonomimiz açısından çok önemlidir” diye konuştu.