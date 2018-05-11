Sınırda terörist sızmalarına karşı baraj seddi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Hükümet olarak Adana’ya 32 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ise 3 milyar 850 milyon lira yatırımla birinci sırada olduğunu kaydetti. Yapılan yatırımlar sayesinde çiftçilerin yılda 1 milyar lira gelir artışı sağlamalarını hedeflediklerini belirten Eroğlu, “Eskiden paralar faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu vatandaşa bir şey kalmıyordu. Ama şimdi öyle değil. Temeller atıyoruz” diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in DSİ Genel Müdürlüğü görevinde Yedigöze Barajı için, “Biz yapamadık. Bunu sen yaparsın, buna gayret et” dediğini aktaran Bakan Eroğlu, “Bakanlığa bir yazı yazdım. Hukuki problem çözülsün. Çözülmezse bu barajı geri istiyorum, biz yapacağız diye yazı yazdım. Rest çektiğimi düşündüler, bakan bey cezasını verin bunun dediler. O da demiş ki DSİ Genel Müdürü haklı. Onu hemen yıldırım hızıyla aldık Sanko yaptı” diye konuştu.

Ormanların zenginleştirilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları aktaran Bakan Eroğlu, yıllar önce zeytin aşısı yapmasını öğrenmesiyle ilgili yaşadığı bir hatırayı da anlatarak, “Emekli olunca aşı yapmak için istihdam olabilirim” şeklinde espri yaptı.

Adana’daki yatırımların hızlıca yapılması için DSİ Bölge Müdürü’ne de espri yapan Bakan Eroğlu “Ne yapıp ediyorsan yap. Para yoksa banka soy” dedi.

Teröristlerin daha önce Afrin’den Asi Nehri’ni geçerek özellikle Hatay sınırına ve oradaki dağlara gittiklerini anlatan Bakan Eroğlu, "Bunu önlemek için özellikle baraj seddi inşa ediyoruz. Şu anda makineler çalışıyor. 3 kilometrelik yapacağız, yüzde 25’i bitti hızla tamamlayacağız" diye konuştu.