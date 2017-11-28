Şirikçioğlu denimde Türkiye’nin en büyüğü oldu

Spor giyim ve özellikle jean pantolon yapımında kullanılan kaba, dayanıklı bir kumaş türü olan denimde hedef büyüten Şirikçioğlu Grubu, sürekli artan üretim kapasitesiyle sektörde zirvenin sahibi oldu. 2016 yılı ortalarında toplam 4,5 milyon metre civarında denim üretimi gerçekleştiren grup, yeni makinelerin devreye girmesiyle aylık üretimini 7 milyon metreye çıkardı. Kapasite artışı sonrası Türkiye’nin en büyük denim üreticisi konumuna gelen Şirikçioğlu Grubu, yıl sonunda aylık üretimi 10 milyon metreye çıkarmayı hedefliyor. Söz konusu kapasite artışı sonrası Şirikçioğlu Grubu, denim kumaş pazarında yüzde 17 olan payını yüzde 24’e çıkarmış olacak.

Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi öncesinde satın aldıkları makinelerin, zaman geçirilmeden devreye alındığını ve böylelikle çok ciddi bir kapasite artışı sağladıklarını ifade etti.

Şirikçioğlu Grubu’nun Kahramanmaraş ve Kayseri’deki fabrikaları ile şu anda Türkiye’nin en büyük denim üreticisi olduğunu kaydeden Şirikçi, “Bununla yetinmiyoruz. Sadece denim kumaşta, bu rakamı yıl sonuna doğru 10 milyon metreye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

15 Temmuz sonrası 800 yeni istihdam

Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, yapılan yatırımların istihdam olarak da bir karşılığı olduğunu belirterek, 15 Temmuz öncesi 2 bin 400 civarında olan çalışan sayısının şu anda 3 bin 200’e çıktığını kaydetti.

Şirikçioğlu Mensucat’ın, denimin dışında non-denim gibi farklı ürün gamlarında da üretimi olduğunun altını çizen Atıf Şirikçi, “Şirikçioğlu Mensucat, sektöründe her zaman başa güreşiyor. Geçen yıl İSO 500 listesinde bir firmamız 266. oldu. 2 firmamız da ikinci 500 listesinde yer aldı. Şirikçioğlu bu 3 firmasıyla geleceğe umutla bakan bir konumda” diye konuştu.

2017 ciro hedefi 2,5 milyar TL

2016 yılında 1,35 milyar TL olan grup cirosunun 2017 yıl sonunda 2,5 milyar TL’ye çıkacağını öngördüklerinin altını çizen Şirikçi, grubun konsolide cirosunun 30 Haziran 2017 itibarı ile 1,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini vurguladı. Atıf Şirikçi, “İşini seven kadrolarla çalışıyoruz. Bu da başarıya yansıyor. Amacımız Türkiye’de ilk 100 şirket arasında yer alabilmek. Bu yolda hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.