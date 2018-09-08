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08 Eylül 2018 09:09

Sırt çantasında 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde durdurularak arama yapılan otobüste bir kişinin sırt çantasında 1,5 kilo esrar ele geçirildi.

Sırt çantasında 1,5 kilo esrar ele geçirildi

08 Eylül 2018 09:09


Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında otoyolda uygulama başlattı. Ekipler, Mardin’den Adana’ya gelmekte olan şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Polis otobüste bulunan herkesin kimliğini toplayarak GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Aynı zamanda otobüste bulunan çantalar da kontrol edilirken bir sırt çantasında 1,5 kilo esrar ele geçirildi. Çantanın sahibi U.K. gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinde, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ve çantaya kimin koyduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.




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