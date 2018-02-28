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28 Şubat 2018 13:40

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri

Adana’da, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ongun ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri

28 Şubat 2018 13:40


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hüseyin Sözlü, sivil savunma teşkilatının destekçisi olmaktan kıvanç duyduklarını ifade ederek, Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne AFAD ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa bir eğitim programı düzenlemesi gerektiğini ifade etti.


Ziyaret esnasında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ongun, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenecek bir dizi etkinlik olduğunu ifade ederek etkinlikler hakkında bilgi verdi ve ilgileri için Başkan Sözlü’ye teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, sivil savunma teşkilatının her daim destekçisi ve yardımcısı olduklarını söyleyerek, halkın can güvenliği açısından sivil toplumu sel, deprem, yangın gibi afetlere karşı sivil toplumu buna hazırlamanın önemine değindi. Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü ve AFAD’ın ortaklaşa bir eğitim programı düzenlemesi gerektiğini vurgulayarak belediye personellerinin doğal afetlere karşı eğitime tabi tutulmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.




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