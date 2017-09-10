Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı

Adana Kent Konseyi Tarihi Kız Lisesi Binası’nda gerçekleştirilen programın açış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, Birleşmiş Milletler Cemiyeti’nin kurulması ile insana verilen değerin arttığını bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarında gelişmeler olduğunu, Türkiye’de ise sivil toplum bilincine geç ulaşıldığını ifade etti. Sazak, sivil toplumun gelişip güçlenmesi adına Adana’da yapılan bu programın büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Açılış konuşmasında, Dr. Yılmaz Argüden ise, “Modern çağda demokrasinin ve insan haklarının özü insanların kendilerini ilgilendiren kararlara katılabilmeleridir. İyi yönetişim, kurumlara duyulan güveni artırarak yaşam kalitemizi geliştirir. Katılımcı demokrasinin kilit aktörü olan STK’larda iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi demokrasimizin kalitesini artırır” dedi. Dr. Argüden ayrıca, STK’ların kurumsal sürdürülebilirlikleri, etkili kaynak yaratabilmeleri ve işbirlikleri geliştirebilmeleri, kamuda karar alma süreçlerine kaliteli katkı sağlayabilmeleri için iyi yönetişimin kültür olarak benimsenmesi gerektiğini” vurguladı.

"Zamanı çok iyi okumak gerekir"

Programda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sivil toplumun katılımcı demokrasilerin vazgeçilmezi olduğunu ifade ederken, sivil toplum tanımının içini doldurmak gerektiğini söyledi. Cumhuriyet dönemiyle üniversitelerin kökleştiğini, üniversiteler ile ilgili harcanan paraların şeffaf yönetileceğine dair güven temeli oluşturulması, yasal bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Sözlü, "Zamanı iyi okumak, kavramak gerek. Son 30 yılda yaşadığımız dünyanın hızına ayak uydurmak lazım. Güçlenen yönetişim kavramını iyi anlamak gerek" dedi.

Etkinliğe, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Muhittin Acar’da katıldı.