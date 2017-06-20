Sivrisineklere karşı etkin mücadele eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı çalışma düzeninde eğitim seminerlerine de ağırlık verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda görevli 350 personel, vektörle mücadele konusunda 3 saat süreli eğitim aldı ve katılımcılar çoktan seçmeleri sorulardan oluşan sınava tabi tutuldu.

Adana’nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, fosseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde ve sokaklardaki rögarları sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, eğitim programı kapsamında Coğrafik Bilgi Sistemi Tabanlı Vektörle Mücadele Semineri verdi. 350 personel, muhtarlar ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticilerinin katılım gösterdiği eğitim seminerinde Coğrafik Bilgi Sistemi Uzmanı Atakan Can ve Biopest Çevre Sağlığı Medikal Müdürü Sinan Ayhan, vektörler ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Yaklaşık 3 saat süren eğitimin sonunda vektörle mücadele personeli çoktan seçmeli sınavda soruları cevaplandırdı.

‘Teknolojiden en üst düzeyde yararlanıyoruz’

Eğitim seminerinin açılışında konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Orkun İbrahim Davutluoğlu, sivrisinek, karasinek, fare, kene gibi zararlılarla yayılan sıtma, tifo, tifüs, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve batı Nil virüsü hastalıklarının önlenmesi için 366 personel, 109 taşıt ve 500 adet ilaçlama cihaz ve ekipmanla çok etkili bir mücadele programı yürüttüklerini dile getirdi.

Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda verdikleri mücadelede bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlandıklarını ifade eden Davutluoğlu, uygulamaya geçtikleri Coğrafik Bilgi Sistemi ile tüm çalışmaların veri tabanına aktarılıp, dijital ortamda raporlandığını, bu sayede kamu kaynakları ve iç gücü israfının önüne geçtiklerini dile getirdi.

Çevre ve Denetim Şube Müdürü Çağrı Ün ise vektörle mücadelenin halk sağlığı üzerindeki etkisine ve teknolojik gelişmeleri takip etmenin önemine değindi. Çağrı Ün, teknolojiyi toplum yararına kullanmanın iyi eğitimli personel sayesinde gerçekleştiğini aktarıp, uygulamalardaki başarının artması için teorik eğitimlerin süreceğini bildirdi.