Sofulu Çöplüğü yargıya taşındı

Ş’ye yaptırılan Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi yargıya taşındı. Sarıçam Platformu üyeleri, tesisin çevre ve insan sağlığına zararları nedeniyle ‘tedbiren faaliyetlerinin durdurulmasına’ yapılacak yargılama sonucunda da tesisin tamamen kaldırılmasına karar verilmesi talebiyle İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Sarıçam Platformu sözcüsü Av. Bülent Maraklı, Sofulu Katı Atık Entegre tesisisin standartlara aykırı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun bölgede yaşayan Adanalılar için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Tesisin yer seçiminin de yanlış olduğuna dikkat çeken Av. Maraklı, “Sofulu Katı Atık Entegre Tesisinin kuruluş aşamasında ÇED raporları alınmış ancak yeterli inceleme yapılmamış. Projenin gündeme geldiği yıllarda o bölgede çok fazla bir yapılaşma yoktu. Ancak şehrin o bölgeye kayması, stadyum, üniversite gibi yatırımların gelmesiyle birlikte hem yapılaşma hem de nüfus yoğunluğu arttı. Sadece bu durum bile tesisin bu haliyle faaliyetini imkansız hale getiriyor” dedi.

Halkın ruh sağlığı bozuldu

Çöp taşıyan kamyonlardan dökülen sıvıların yaydığı kötü koku ve mikropların bölgede yaşayan Adanalıların yaşamını kabusa çevirdiğine işaret eden Av. Bülent Maraklı, bölge halkının ruh sağlığının da bozulduğunu ifade etti.

Yaşanan sıkıntılarla ilgili Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını dile getiren Maraklı, “Ancak belediye sözleşmenin iptal edilemeyeceğini, işletmenin sözleşme sonuna kadar faaliyetini sürdüreceğini belirterek iyileştirme tedbirleri için şirketin uyarıldığını söylemekle yetindi. Bunun üzerine biz de Sarıçam Platformu olarak yasal yollardan hakkımızı aramak için hukuki süreç başlattık” diye konuştu.

"Bilirkişiyle gerçek ortaya çıkar"

Sofulu Katı Atık Entegre Tesisiyle ilgili her gün şikayetler geldiğini belirten Bülent Maraklı, “Bizim iddiamız tesisin standart dışı bir yapılaşma ve faaliyetinin olduğu. Tesisin faaliyetinin bu bölgede devam etmesi halinde ciddi bir halk sağlığının meydana geleceğini düşünüyoruz. Mahkeme tarafından atanacak bilimsel bir bilirkişi heyetini tarafından yapılacak inceleme sonucunda tesisin faaliyetlerine devam etmesinin imkansız olduğu, çevre ve insan sağlığına verdiği zararın boyutu ispatlanmış olacaktır” dedi.

İdare mahkemesinin, yaptıkları başvuru doğrultusunda tesisin faaliyetini durduracağına inandıklarını söyleyen Maraklı, aksi bir durumda ise konuyu üst mahkemelere taşıyacaklarını kaydetti.